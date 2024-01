Genshin Impact, versione 4.4: data di uscita, banner, personaggi gratis e le altre novità annunciate

L'aggiornamento introdurrà una nuova missione secondaria con protagonista Xianyun, uno dei nuovi personaggi aggiunti, una nuova area esplorabile nella nazione di Liyue, un nuovo boss, nonché un grande evento dedicato al Capodanno cinese. Verranno aggiunti anche nuovi costumi per Ganyu, Shenhe e Xingqiu, con il secondo che tutti i giocatori potranno ottenere gratuitamente per un periodo limitato.

La versione 4.4 di Genshin Impact si intitola "Brezza di primaver" e sarà disponibile a partire dal 31 gennaio 2024 . Come al solito tra una novità e l'altra sono stati svelati tre nuovi codici promozionali , grazie ai quali i giocatori riceveranno 300 Primogemme e altri bonus.

Oggi Hoyoverse ha presentato le novità in arrivo con la versione 4.4 di Genshin Impact , che come da tradizione porterà con sé nuovi personaggi, banner e eventi a tempo limitato. Ecco un riassunto delle novità principali

I nuovi banner e personaggi

La versione 4.4 introdurrà due nuovi personaggi giocabili, Xianyun e Gaming. Xianyun è un'utilizzatrice di Catalizzatori che sfrutta l'elemento Anemo. È specializzata nel supportare la squadra con cure, danni elementali Anemo e potenziando gli attacchi in picchiata dei compagni.

Gaming è un'unità 4 stelle di elemento Pyro che combatte con le Claymore che sulla carta ha un'ottima sinergia con Xianyun. Infatti, il suo stile di combattimento è basato in particolare su potenti attacchi in salto con affondo in picchiata. Inoltre, con il suo tripudio elementale evoca il suo alleato Suanni Man Chai, che si accanisce sugli avversari causando danni Pyro.

Durante la prima fase della versione 4.4 di Genshin Impact saranno disponibili i banner di Xianyun e Nahida, con Gaming che sarà una dei personaggi 4 stelle con probabilità di ottenimento aumentate. Nella seconda fase sarà il turno dei banner di Xiao e Yae Miko.