Indiana Jones e l'antico Cerchio ha fatto diventare trend Indiana Jones su X

Non solo, perché ha occupato per qualche ora ben quattro delle prime venti posizioni dei trend, con argomenti correlati: Indiana Jones, Indy, Harrison Ford e MachineGames. Paradossalmente ha fatto tornare in classifica anche Uncharted, che ha raggiunto la dodicesima posizione.

Grande risonanza

Indiana trend

Indiana Jones e l'antico Cerchio uscirà in esclusiva su PC e Xbox Series X/S e sarà giocabile dal lancio anche tramite abbonamento a Game Pass, il servizio di Microsoft. Si trattava probabilmente del gioco più atteso del Developer Direct, di cui potete leggere un resoconto completo che abbiamo pubblicato nelle scorse ore. L'uscita del gioco è prevista per il 2024, in data ancora da destinarsi. Immaginiamo che potremo giocarci nel periodo natalizio, considerando l'importanza per l'ecosistema Xbox.