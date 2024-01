Meta nell'occhio del ciclone per gli algoritmi che espongono i minori a molestie degli utenti

Questa scoperta è emersa come parte di nuovi documenti non censurati relativi alle politiche di sicurezza dei minori, nel contesto della causa intentata il mese scorso.

Recentemente è emersa una presentazione interna in cui i dipendenti stimano che oltre 100.000 minorenni siano vittime di molestie ogni giorno, come riportato dal Wall Street Journal.

Nella bufera

Meta ha dichiarato di aver impiegato anni per sviluppare strategie di sicurezza mirate a prevenire e contrastare situazioni abusive

Lo scorso giugno, Meta ha costituito una task force per affrontare le problematiche di sicurezza riguardanti i minori sulle sue piattaforme, in risposta a un articolo del Wall Street Journal che metteva in luce come gli algoritmi di Instagram favorissero una vasta rete di account dedicati alla produzione e all'acquisto di contenuti sessuali con minori.

Tra queste misure, rientrano il blocco dei messaggi da parte di utenti non seguiti e la moderazione dei commenti offensivi.

Nonostante ciò, l'istituzione statale sostiene che i dirigenti di Meta non hanno adottato adeguate misure per limitare il comportamento predatorio degli adulti verso i minori fino alla fine del 2022, evitando nel contempo le severe precauzioni raccomandate dal personale della sicurezza.

Uno studio condotto da Meta ha rivelato che il 99% degli account disabilitati per adescamento di minori non aveva dichiarato correttamente la propria età.

Oltre alla denuncia presentata dal New Mexico, Meta è coinvolta in cause intentate da 41 Stati che sostengono che la piattaforma danneggi la salute mentale dei suoi giovani utenti.

Un'altra denuncia, recentemente resa pubblica e presentata da 33 Stati, sostiene che Meta abbia attivamente cercato utenti al di sotto dei 13 anni ed è stata disonesta nella gestione degli account dei minori quando vengono scoperti.