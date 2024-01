Indiana Jones e l'Antico Cerchio è perfetto per MachineGames, dicono gli autori

Indiana Jones e l'Antico Cerchio è il progetto perfetto per MachineGames, stando alle parole degli sviluppatori: "Come due pezzi di un puzzle che si incastrano in maniera eccellente", ha detto la senior animator Rebecca Elfstrom Hiden.

"Abbiamo delle grandi, talvolta folli idee che sulla carta sembrano completamente fuori di testa, ma che si sono miscelate benissimo con questo franchise", ha continuato l'animatrice.

"C'è questa fantastica avventura che scava nel cuore del personaggio e accende una luce su tutti gli elementi che hanno fatto innamorare le persone di lui. E poi ci sono questi enormi, complessi scenari che si adattano perfettamente al gioco."

"Insomma, il DNA di MachineGames e i pilastri di Indiana Jones si sono uniti in una maniera naturale", ha concluso Rebecca Elfstrom Hiden, mentre il director Jerk Gustafsson ha spiegato come nel team ci siano molti fan dell'archeologo interpretato da Harrison Ford.