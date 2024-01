Samsung Galaxy S24 permetterà a Instagram e Snapchat di scattare foto senza compromessi

Questa collaborazione punta a migliorare l'esperienza sulle piattaforme social attraverso l'utilizzo dei nuovi smartphone della serie, con particolare riferimento a S24 Ultra , dotato di telaio in titanio e fotocamera principale da 200 megapixel .

Le app dei social media solitamente offrono strumenti fotografici propri, ma sono spesso limitate nelle opzioni di scatto. Consapevole di questa limitazione, Samsung ha collaborato con Instagram e Snapchat per integrare funzioni native della fotocamera nei loro sistemi.

L'atteso annuncio dei nuovi Galaxy S24 di Samsung, avvenuto il 17 gennaio , segna l'inizio di un'era rivoluzionaria per gli smartphone sotto il segno dell' intelligenza artificiale integrata . Con i potenti miglioramenti a base di IA, i nuovi flagship sudcoreani alzano il livello delle aspettative, nuovi flagship sudcoreani elevano ulteriormente le aspettative, rendendo l'esperienza ancora più irresistibile per gli appassionati dei social media .

Super qualità

L'intelligenza artificiale riveste un ruolo cruciale nei sistemi fotografici della serie Galaxy S24

La collaborazione con Instagram si spinge a offrire un'esperienza potenziata di modifica, caricamento e visualizzazione ora specificamente ottimizzata per i dispositivi Samsung.

Tra le funzionalità migliorate, c'è la possibilità di creare storie direttamente da foto in movimento.

Con le avanzate capacità Super HDR, i dispositivi Galaxy S24 si distinguono come i primi sul mercato a supportare l'HDR per le foto sulla piattaforma di condivisione di immagini, suggerendo possibilmente l'inizio di un trend che coinvolgerà molte altre app in futuro.

In passato, la fotocamera su queste piattaforme forniva agli utenti una visione completa della scena che intendevano immortalare, ma alla fine si limitava a catturare uno screenshot, mancando di effettuare uno scatto fotografico reale.

La differenza tra uno screenshot e una fotografia effettiva è notevole, poiché il primo perde l'intera gamma di informazioni, profondità e dettagli che il sensore di uno smartphone riesce a catturare.

Nei nuovi Galaxy S24, gli ingegneri hanno dedicato sforzi significativi al comparto fotografico, integrando innovazioni che potenziano quanto di buono è stato sviluppato negli anni passati.

Fare a meno di sfruttare la straordinaria qualità di una fotocamera così avanzata su Instagram o Snapchat sarebbe considerato, dunque, imperdonabile.