Samsung Galaxy S24 Ultra: l'intelligenza artificiale farà scattare ottime foto anche di notte

Si prevede già che, con i suoi sensori, S24 Ultra potrebbe arrivare a identificare fino a 12 tipologie di oggetti , sfruttando una fotocamera da 200 MP ottimizzata per garantire una qualità d'immagine superiore, soprattutto in situazioni di luce scarsa.

Di notte come di giorno

La nuova modalità farà sì che diminuisca il margine di errore negli scatti in notturna

Come tutti i produttori di telefoni, anche Samsung utilizza tecniche computazionali per ottimizzare la fotocamera.

In situazioni di scarsa luminosità, tali tecniche riducono la grana e altre imperfezioni per garantire una migliore qualità dell'immagine.

L'informatore non ha precisato dettagli sul funzionamento della nuova modalità, ma una delle aree su cui Samsung potrebbe concentrarsi è il tempo necessario per l'elaborazione dell'immagine.

Durante lo scatto in modalità notturna, potrebbe trascorrere qualche secondo prima che l'immagine elaborata venga memorizzata nella galleria.

L'intervento dell'IA potrebbe ridurre questo intervallo, permettendo agli utenti di catturare più immagini rapidamente senza preoccuparsi di un eventuale delay che andrebbe a vanificare lo sforzo rendendo lo scatto "mosso".

Oltre alla facoltà di produrre migliori foto e riprese in condizioni di scarsa illuminazione, Ice Universe ha affermato che la fotocamera di Galaxy S24 Ultra beneficerà a tutto tondo dell'intervento dell'IA: sarà possibile infatti rimuovere oggetti dai video, con l'interfaccia che riuscirà a riconoscerne fino a 12 contemporaneamente.

Sebbene il numero degli oggetti riconosciuti possa sembrare basso in confronto ad altri dispositivi in circolazione, capaci di identificarne fino a più del doppio, va detto che in questo caso ciò avverrebbe con una ulteriore suddivisione in sottocategorie, come animali, veicoli, paesaggi, mobili, persone, natura e altro ancora.

Ogni categoria presenterebbe caratteristiche peculiari che gli algoritmi di Samsung pare abbiano addestrato la fotocamera da 200 MP a riconoscere.

Questo processo sembra essere stato condotto analizzando milioni di immagini relative.