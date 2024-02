Unicorn Overlord: un video in italiano sulla guida al combattimento da parte di Josef

ATLUS e Vanillaware hanno pubblicato un nuovo trailer per Unicorn Overlord, il nuovo gioco di ruolo fantasy tattico in arrivo su PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, con consigli e trucchi su come avere successo in combattimento.

Nel video, il mentore Josef ci istruisce sulle migliori tecniche e tattiche da adottare in combattimento, svelando vari dettagli sulle meccaniche di battaglia e altro ancora, in modo da avere maggiori possibilità di vittoria a Fevrith. [embed yt= Y6_GRJDoGoI]Il video ha i sottotitoli in italiano, cosa che rende maggiormente comprensibili le istruzioni date dall'istruttore.

In sostanza, si tratta di una guida di base al sistema di combattimento di Unicorn Overlord, che fornisce una prima e completa introduzione alle caratteristiche delle unità, al loro funzionamento e alle meccaniche stesse degli scontri, che saranno elementi fondamentali in Unicorn Overlord.