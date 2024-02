Dark Souls: il record di una speedrun considerata imbattibile è stato infranto, ecco come

Come funziona la speedrun precedentemente e quella nuova

Il percorso originale prevedeva che il giocatore usasse il glitch Wrong Warp per tagliare gran parte del gioco, saltando direttamente all'area finale.

Per farlo, i giocatori avevano poco margine di manovra: dovevano uccidere Quelaag e i Gargoyle per far suonare le Campane del Risveglio e aprire il Santuario del Legame del Fuoco, sconfiggere Ornstein e Smough per ottenere il Ricettacolo dei Lord che permettesse loro di entrare nel santuario e poi dirigersi da Gwyn per la resa dei conti finale.

Il percorso record usa la classe Cacciatore; con la Chiave universale in dono, che permette di aprire praticamente ogni porta. Questo percorso, che si affidava anche dell'arma mazza e comprendeva viaggi alla Città infame e alla Fortezza di Sen, è stato gradualmente ottimizzato nel corso di sei anni, il che significa che quando Capitaine ha ottenuto il proprio record (19:49 minuti), era chiaro perché i giocatori di Dark Souls pensassero che ci fosse ancora poco spazio per i miglioramenti.

OpaqueGlassJar, noto come speedrunner di Silent Hill, ha però proposto una nuova idea. Invece di usare la mazza, il giocatore ha puntato sulla spada dei Cavalieri neri.

Opaque ha suggerito un percorso completamente nuovo, che inizia con un viaggio al Mercante non morto per acquistare un arco, il che significa che gli speedrunner non sono costretti a usare il Cacciatore. Da lì, avrebbero potuto scommettere sull'ottenimento della spada del Cavaliere Nero (non c'è la certezza di ottenerla, quindi la speedrun si basa anche sulla fortuna) per poi continuare la corsa verso il Demone Toro, che può essere glitchato dal suo ponte per un'uccisione rapida. Un altro glitch permette di potenziare la Spada del Cavaliere Nero per ottenere danni aggiuntivi. Da lì, il corridore affronta i Gargoyle della Campana, per poi tornare al Santuario di Firelink con un Wrong Warp e saltare tutta Blighttown sulla strada per Quelaag, prima che il resto della corsa continui più o meno come il percorso originale.

Era chiaro alla comunità di speedrunning di Dark Souls che questo percorso poteva essere più veloce, ma è stato ri-ottimizzato prima ancora che qualcuno potesse eseguirlo. Un altro speedrunner, AndrovT, ha suggerito di utilizzare l'insidioso salto della Torre Havel, che ha permesso di risparmiare 20-30 secondi in più rispetto a quel percorso. Da lì, una serie di diversi glitch - duplicazione negativa, annullamento ritardato dei danni da caduta, manipolazione dei dati memorizzati del gioco e altro ancora - ha permesso allo speedrunner di arrivare a Quelaag e continuare il resto della corsa.

Una volta scoperta questa versione, il record originale di Capitaine di 19 minuti e 49 secondi è stato rapidamente battuto di dieci secondi. E poi di altri otto secondi. Capitaine ha portato il conto a 19:09, ma alla fine il record è stato abbassato a 18:51 da QueueKyoo, che detiene numerosi altri record di Dark Souls in diverse categorie.

Questo record, che ha battuto quello originale di Capitaine di oltre un minuto, non è ancora stato superato nonostante gli sforzi di molti.