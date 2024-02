Dune Awakening: un Direct con presentazione dedicata annunciato con data

Funcom ha annunciato il prossimo evento dedicato a Dune Awakening, un vero e proprio "Direct" interamente incentrato sul nuovo gioco survival MMO incentrato sull'universo fantascientifico creato da Frank Herbert.

Il Dune Awakening Direct si terrà il 4 marzo 2024 alle ore 18:00 italiane, presentato da Joe Gschwind e contenente nuovi video sul gioco in questione, che consentiranno di avere un'idea più precisa della sua struttura e delle sue meccaniche.



In base a quanto riferito, durante la presentazione ci sarà modo di vedere un trailer che svelerà il gameplay e un video featurette intitolato "Creating Worlds, from Book to Film to Game", che spiega probabilmente il lavoro svolto sulle fonti originali e il processo creativo che ha portato dai libri ai film fino ai videogiochi.