Call of Duty: Warzone Mobile, la data di uscita su iOS e Android e tutti i dettagli

Activision ha annunciato la data di uscita ufficiale di Call of Duty: Warzone Mobile su iOS e Android: l'attesa riduzione del celebre battle royale sarà disponibile in formato free-to-play su App Store e Google Play a partire dal 21 marzo.

Capace di totalizzare nei primi mesi oltre 45 milioni di pre-registrazioni, che oggi sono diventate 50 milioni, Call of Duty: Warzone Mobile ha concluso un periodo in accesso limitato che ha consentito al team di sviluppo di raccogliere preziosi feedback utili per rifinire e migliorare l'esperienza in vista del lancio della versione finale.

Il gioco includerà al debutto due mappe su larga scala, Verdansk e Rebirth Island, le preferite dai fan, nonché una serie di scenari per le modalità multiplayer come Shipment e Shoot House. Sarà possibile utilizzare i comandi touch o il controller, nonché impostare diverse opzioni relative all'accessibilità.