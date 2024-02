Final Fantasy 7 Rebirth: Square Enix sbaglia a stampare i dischi e crea confusione tra i fan

Dovete infatti sapere che la versione fisica di Final Fantasy 7 Rebirth è su due dischi . Uno è pensato per l'installazione, il secondo è invece pensato per giocare. Sono infatti segnalati come "Data disc" e "Play disc". Purtroppo le scritte sono state invertite in fase di produzione, quindi nel momento nel quale si prova a installare il gioco si ottiene un errore, poiché si sta usando il disco da gioco.

La dichiarazione di Square Enix

Square Enix ha rilasciato una dichiarazione sul suo sito web giapponese annunciando l'errore e spiegando ai giocatori che dovranno scambiare i dischi durante il processo di installazione. "Ci scusiamo per l'inconveniente causato", ha dichiarato.

Ha inoltre creato una guida passo passo per comprendere come installare Final Fantasy 7 Rebirth su PS5. Prima di tutto bisogna usare il disco nero erroneamente segnalato come "Play disc". Fatto ciò si deve seguire le istruzioni a schermo indicate da PS5. Infine, si deve inserire il disco bianco erroneamente segnato come "Data disc" per giocare. Nulla di complicato.

