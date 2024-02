Mars After Midnight: data d'uscita annunciata per il gioco di Lucas Pope su Playdate

Il noto sviluppatore indie Lucas Pope ha annunciato la data d'uscita di Mars After Midnight, il suo nuovo gioco sviluppato appositamente per Playdate, la particolare console portatile dotata della caratteristica manovella: il gioco sarà disponibile dal 12 marzo 2024.

Proseguendo con lo stile minimalista che abbiamo apprezzato già in Return of the Obra Dinn, Pope ha confezionato anche in questo caso una bizzarra avventura in bianco e nero, in questo caso sfruttando pienamente le particolari capacità di Playdate e del suo schermo monocromatico.

Il progetto è stato annunciato nel lontano 2021 ed è finalmente vicino al compimento, con il lancio previsto per il mese prossimo. Si tratta di un titolo che deriva alcune idee dal precedente Papers, Please, titolo che ha portato l'autore alla notorietà internazionale.