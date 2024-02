Meta Quest+ aggiunge un catalogo in stile Xbox Game Pass: tutti i giochi disponibili a breve

Il servizio in abbonamento Meta Quest+ introdurrà un nuovo "catalogo di giochi" a partire dal 1° marzo 2024. Si tratta di qualcosa di simile a servizi come Xbox Game Pass e PS Plus Extra.

L'accesso al catalogo è disponibile fintanto che si è abbonati, ma i giochi non possono essere reclamati: una volta che un gioco viene rimosso, non si può più usare. Ovviamente Meta aggiungerà e rimuoverà giochi in modo regolare.

Al lancio il catalogo di Meta Quest+ sarà composto come segue: