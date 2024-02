Remedy ricompra i diritti sulla saga di Control dall'italiana 505 Games: ecco quanto ha speso

Remedy Entertainment e 505 Games hanno annunciato una transazione in base alla quale tutti i diritti di pubblicazione, distribuzione, marketing e altri diritti su Control, Codename Condor, Control 2 e tutti i futuri prodotti Control passeranno a Remedy.

Remedy ha dichiarato: "Il franchise di Control è il cuore di Remedy. Avendo acquisito i diritti completi di Control, Condor e Control 2, Remedy è ora in grado di prendere le giuste decisioni commerciali e sul prodotto, concentrandosi sulla crescita a lungo termine del franchise".

Viene anche affermato che "505 Games continuerà a essere l'editore di Control per un periodo di transizione che terminerà il 31 dicembre 2024, secondo i termini dell'accordo di pubblicazione originale di Control. Inoltre, 505 Games continuerà ad amministrare gli accordi B2B esistenti per Control fino alle date di scadenza concordate. Dopo il periodo di transizione e la scadenza di questi accordi B2B, 505 Games non avrà in futuro diritti di royalty o di altro tipo su Control".

Per quanto riguarda le cifre coinvolte in questa transazione, viene affermato che "Il prezzo massimo di acquisto per la transazione è di circa 17 milioni di euro, che equivale all'importo che 505 Games ha pagato per lo sviluppo di codename Condor e Control 2 fino ad oggi, incluso un premio minore".