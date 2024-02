Leggende Pokémon Z-A sarà totalmente ambientato a Luminopoli, non ci sarà l'intera regione

Leggende Pokémon Z-A ci permetterà di tornare a Kalos, ma questo non significa che potremo esplorare l'intera regione. Infatti, pare che il gioco sarà ambientato unicamente a Luminopoli.

Tramite Twitter, Nintendo of America ha infatti scritto: "Guarda il trailer di reveal di Leggende Pokémon Z-A, una nuova avventura ambientata interamente a Luminopoli, in arrivo su #NintendoSwitch nel 2025."

Ricordiamo che in Leggende Pokémon: Arceus, il primo della serie spin-off, possiamo esplorare l'intera regione di Sinnoh, originariamente presente in Pokémon Diamante e Perla. In questo caso, invece, pare che il tutto sarà ridotto a una sola città.