Suicide Squad e Skull and Bones: il vero problema dei live service è che pretendono troppo

È un inizio di anno strano per il mercato dei game as a service. Titoli "minori" (almeno per budget e prezzo di vendita) come Palworld e Helldivers 2 hanno raccolto il consenso del pubblico vendendo cifre oltre le aspettative, mentre i nomi più importanti come Suicide Squad Kill the Justice League e Skull and Bones non paiono aver convinto.

La verità infatti è che non si può parlare in nessuno dei due casi di una bocciatura totale da parte del pubblico. Suicide Squad Kill the Justice League continua infatti ad avere un "Perlopiù positivo" su Steam, certo non quello che ci si aspetta da una grande delusione. Skull and Bones, invece, pur avendo una media utenti bassissima su Metacritic (3.6) e voti della stampa non certo convincenti (media di 60), pare essere assolutamente amato dai fan che effettivamente ci giocano.

Ubisoft parla infatti di ben quattro ore al giorno in media per gli utenti di Skull and Bones. Certo, non precisa quanti siano questi utenti e un ottimo livello di 'engagement' (il secondo migliore di sempre per Ubisoft, non roba da poco) non può controbilanciare per sempre uno scarso livello di vendite, poiché supportare un AAAA costa.

L'impressione, però, è che non si tratti di bocciature totali, ma semplicemente di giochi che hanno convinto un gruppetto di giocatori, che però rischia di non bastare per giustificare il supporto di live service ad alto budget.