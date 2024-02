The Last of Us: il director Neil Druckmann pensa di non avere molti altri grandi giochi da creare

Neil Druckmann, celebre director di The Last of Us e Uncharted nonché capo di Naughty Dog, ha riferito di recente di non pensare di avere ancora molti altri grandi giochi da creare per il futuro, anche perché il lavoro si sta facendo estremamente stressante e l'ambiente è complicato.

In un'intervista con il rapper Logic, il capo di Naughty Dog ha spiegato di vedere in futuro una sua possibile transizione verso un ambito più contenuto, che possa consentirgli di continuare ad essere creativo ma in un ambiente meno stressante e con meno pressioni, che gli consenta anche di passare più tempo con la famiglia.

"Penso di non vedermi andare avanti a fare queste cose per sempre, almeno per quanto riguarda questa scala di produzione", ha spiegato Druckmann, parlando del suo ruolo di vertice di uno dei team di sviluppo più importanti nel mondo. "È molto stressante gestire tante persone e vari studi in giro per il mondo", ha riferito.