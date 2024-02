PlayStation Plus, marzo 2024: giochi PS5 e PS4 annunciati da Sony

Siamo alla fine di febbraio ed è già tempo di pensare ai nuovi regali da parte di PlayStation Plus, con i giochi PS5 e PS4 in arrivo nel mese di marzo 2024 che sono stati annunciati in questi minuti da Sony, per quanto riguarda l'abbonamento base ai servizi PlayStation, ovvero il Plus Essential: si tratta di Sifu, F1 23, Hello Neighbor 2 e Destiny 2: The Witch Queen.

Come sempre, si tratta di titoli scaricabili senza costi aggiuntivi da tutti coloro che possiedono l'abbonamento Essential, ma anche da coloro che hanno sottoscrizioni superiori come Plus Extra e Premium, che comprendono entrambe il tier iniziale. Potrete farli vostri a partire da martedì 5 marzo 2024.

Vediamo i titoli in questione, tra i quali uno era già stato correttamente anticipato dall'immancabile leak:

F1 23 - PS5 e PS4

Sifu - PS5 e PS4

Hello Neighbor 2 - PS5 e PS4

Destiny 2: The Witch Queen - PS5 e PS4

Si tratta dunque di quattro giochi invece dei soliti tre, una variazione che non mancherà di rallegrare i molti abbonati al servizio Sony, ma vediamo più nel dettaglio di cosa tratta questa nuova mandata di titoli in arrivo nel catalogo da martedì prossimo.