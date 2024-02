PS Plus Essential: il gioco principale di marzo 2024 è stato svelato da un noto leaker

Il noto leaker Billbil-kun, che da anni svela in anticipo i giochi del PS Plus (e non solo), ha indicato i primi dettagli sui giochi del PS Plus Essential in arrivo a marzo 2024. Per il momento, la fonte ha svelato che Sifu (Standard Edition) sarà uno dei titoli disponibili per tutti gli abbonati.

Sarà accessibile come sempre a partire dal primo martedì del mese, ovvero il 5 marzo 2024. Per quanto riguarda gli altri due giochi che si dovrebbero aggiungere a Sifu nel PS Plus Essential, per ora Billbil-kun afferma di non averne ancora la certezza.

Ovviamente Billbil-kun è solo un leaker, non una fonte ufficiale. Negli anni non ha praticamente mai sbagliato, parlando di PlayStation Plus, giochi dell'Epic Games Store, Humble Bundle Choice e non solo, ma questo non significa che quanto da lui indicato sia ufficiale. Esiste sempre la possibilità che PlayStation cambi i piani all'ultimo minuto o che il leaker abbia ottenuto informazioni scorrette.

La conferma ufficiale dei giochi PS Plus Essential avverrà domani, 28 febbraio 2024, alle 17:30, quindi non ci resta che attendere.