Pokémon Trading Card Game Pocket annunciato con trailer e anno di uscita

Durante il Pokémon Presents, The Pokémon Company ha svelato un nuovo gioco per iOS e Android: Pokémon Trading Card Game Pocket, ovvero il gioco di carte collezionabili in versione digitale. Sarà disponibile nel 2024.

Nel trailer ufficiale di The Pokémon Company vediamo che in Pokémon Trading Card Game Pocket sarà possibile aprire le buste facendo scorrere il dito sullo schermo, visualizzare le carte con effetti speciali, scambiarle (anche se viene precisato che la funzione di scambio potrebbe non essere disponibile al lancio) e affrontare match di carte con altri giocatori online.

L'idea dietro Pokémon Trading Card Game Pocket è chiaramente di rendere l'esperienza più simile possibile alla realtà, ma al tempo stesso potenziarla sfruttando le unicità dello smartphone, ad esempio con delle carte speciali che una volta ottenute ci permetteranno di entrare al loro interno per scoprirne l'artwork, come se fosse un ambientazione da esplorare.