I nuovi driver per le GPU Intel Arc migliorano moltissimo le prestazioni gaming

Le GPU Intel Arc hanno da poco ricevuto gli ultimi Game On Driver , con miglioramenti particolarmente decisi sul fronte della grafica integrata nei nuovi chip Intel Core Ultra. Il pacchetto software porta in dote ottimizzazioni specifiche per ben 16 giochi, oltre al supporto per 2 nuovi titoli . Di seguito tutti i vantaggi dei nuovi driver targati Intel.

Incremento delle prestazioni

Il logo ufficiale Intel Arc Graphics

Intel aveva già iniziato a migliorare le prestazioni di gioco delle GPU integrate nei nuovi processori Intel Core Ultra con la precedente tornata di driver, ma con gli ultimi Arc Graphics 5333 WHQL dedicati ai chip Meteor Lake l'incremento tocca vette importanti.

I nuovi driver, come abbiamo accennato, portano miglioramenti diretti a ben 16 titoli e il supporto a 2 nuovi giochi, Last Epoch e all'aggiornamento DirectX 12 di Sea of Thieves. L'incremento di prestazioni maggiore tocca a Just Cause con il 155% in più, Assassin's Creed Syndacate arriva al 65%, Snowrunner al 49%, mentre il gioiello co-op It Takes Two sfiora il 24% di miglioramento, Halo: The Master Chief Collection segna il 19%, accompagnato dal 14% di Palworld. I valori sono riferibili alla risoluzione di 1080p con settaggi medi.

Come si può notare i titoli elencati sfruttano le librerie DX11, elemento interessante se si considera che fino a questo momento Intel si era concentrata sui titoli più recenti basati su DX12.