Leggende Pokémon Z-A annunciato con trailer e anno di uscita

Il 27 febbraio 2024 è andato in onda un nuovo Pokémon Presents, durante il quale The Pokémon Company ha svelato un nuovo capitolo della saga: Leggende Pokémon Z-A, previsto per il 2025. È previsto per Nintendo Switch, ma considerando il periodo di uscita viene naturale pensare che arrivi anche sulla prossima console di Nintendo che secondo i rumor è prevista per il 2025.

Si tratta di un altro gioco della serie Leggende Pokémon, iniziata con Arceus e nota per il suo approccio un po' più "action". In questo caso, si tratta di un capitolo legato alla saga X e Y. Possiamo infatti anche vedere Luminopoli, città della regione Kalos (ispirata alla Francia). Dovrebbero tornare anche le megaevoluzioni.

Il video non mostra vere sequenze di gameplay, quindi non abbiamo idea di come sarà la grafica del gioco e cosa possiamo aspettarci, ma supponiamo che arriveranno nel corso dell'anno nuove informazioni a riguardo.