BulletFarm è il nuovo team annunciato dal director di Call of Duty: Black Ops

Vonderhaar ha lavorato in Treyarch alla serie Call of Duty per 18 anni, dunque si tratta di un vero e proprio veterano dell'industria, che ha raggiunto una grande notorietà per aver diretto in particolare la sotto-serie Black Ops.

Il team gravita all'interno della galassia NetEase , dunque il fatto di avere un colosso del genere alle spalle dovrebbe garantire una notevole base economica per quanto riguarda già i progetti iniziali della squadra, in attesa di ulteriori informazioni al riguardo.

David Vonderhaar , ex-Activision diventato particolarmente noto grazie al suo ruolo di design director su Call of Duty: Black Ops , ha annunciato la fondazione di un nuovo team di sviluppo chiamato BulletFarm , con base a Los Angeles ma impostato in buona parte sul lavoro a distanza.

Qualcosa di completamente nuovo

David Vonderhaar

Tuttavia, è probabile che il nuovo progetto in sviluppo non abbia a che fare con il genere sparatutto in prima persona, considerando che il commento di Vonderhaar parla di un "nuovo approccio" sul gioco in prima persona, senza però specificare il genere preciso.

Sembra dunque trattarsi di un titolo in soggettiva, ma forse non proprio afferente al genere degli sparatutto classici, in attesa di scoprire di cosa si tratti. Il designer descrive il progetto anche come "qualcosa di completamente nuovo e diverso", cosa che corrobora l'idea che sia un gioco innovativo, rispetto alla sua carriera precedente.