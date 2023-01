Hello Neighbor 2: la recensione del ritorno del misterioso vicino

In questo modo abbiamo avuto l'opportunità di scoprire qualcosa in più sul Signor Peterson e siamo tornati ad intrufolarci in appartamenti alla ricerca della verità. Nella nostra recensione di Hello Neighbor 2 vi parleremo delle nostre fughe e delle nostre scoperte, ma soprattutto di quanto il Signor Peterson non sia stato il nostro unico problema.

Le dinamiche stealth rimangono intatte come nel primo videogioco e tutto il gameplay verte sull'intrufolarsi negli appartamenti alla ricerca di indizi in grado di spiegare il mistero che aleggia su questa inquietante cittadina. Dopo un breve filmato introduttivo ed un brusco incontro con il vicino ha inizio Hello Neighbor 2, introducendoci alle meccaniche con un piccolo enigma ambientale, uno dei tanti presenti e che ne caratterizzano il gameplay.

Possiamo affermare che l'astio nei nostri confronti non si è placato come la nostra voglia nel voler entrare di soppiatto nella sua proprietà: questi due fattori, stranamente, continuano a non rendercelo per niente amichevole, pronto a stanarci e a cacciarci dalla sua proprietà. Ma la sete di verità è implacabile ed anche a costo di essere sbattuti fuori ripetutamente il mistero deve essere svelato.

Il mistero di Raven Brooks

In Hello Neighbor 2 non siamo gli unici ad indagare sul Signor Peterson

La nostra avventura inizia esattamente come l'avevamo lasciata ed il primo obiettivo è la casa del Signor Peterson stavolta presidiata da un poliziotto, teoricamente intento a pattugliare la zona messa sotto sequestro dopo le segnalazioni ricevute per attività sospette. I primi enigmi sono piuttosto basilari e mostrano dei discreti miglioramenti rispetto all'illogicità riscontrata nel primo capitolo.

In Hello Neighbor 2 con un minimo di esplorazione e attenzione ai dettagli non siamo mai incappati in puzzle difficili da risolvere, finalmente di facile comprensione lasciando come unica difficoltà il cercare di non venire scoperti. Per rendere il tutto più fruibile gli oggetti con cui si può interagire sono ridotti all'osso e sono esclusivamente quelli necessari per progredire nella missione o per catturare l'attenzione del nemico di turno come le sveglie disseminate per le stanze. Niente più sedie da tirare contro l'iracondo Signor Peterson nel tentativo di bloccarlo, stavolta abbiamo dovuto fare affidamento solo sul giusto tempismo nel nascondersi.

Come nel primo Hello Neighbor, Quentin può contare sulla propria borsa con utensili come le forbici e il piede di porco per poter interagire con porte sbarrate e ragnatele. All'arsenale da investigatore in questo secondo capitolo si aggiunge la telecamera drone, un'idea interessante ma che non trova una vera utilità nelle dinamiche di gioco.

Seppur ideale per monitorare gli spostamenti del proprietario della casa in cui ci stiamo intrufolando, molto spesso risulta decisamente più pratico ed immediato affidarsi alla tattica "mordi e fuggi", nascondendoci ad intervalli regolari una volta appresa la ronda compiuta dai personaggi.