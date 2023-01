Overwatch 2: giocatori criticano una skin di Widowmaker, è "pay-to-lose"

Alcuni giocatori di Overwatch 2 si stanno lamentando sui social per via della skin Medusa di Widowmaker, definita simpaticamente "pay-to-lose", in quanto si sblocca con denaro reale e paradossalmente mette in svantaggio il giocatore che la utilizza.

Il costume in questione è stato introdotto con l'evento a tempo limitato Battaglia per l'Olimpo, che sarà disponibile fino al 19 gennaio 2023, assieme al altre skin a tema divinità e mitologia greca.

Nello specifico la skin "Medusa" replica le fattezze della Gorgone, con tanto di serpenti al posto dei capelli. Il costume si può comprare per 2.200 monete Overwatch, la valuta Premium, che si può ottenere in piccole quantità completando sfide settimanali e, ovviamente, anche sborsando denaro reale.

Fin qui nulla di particolare, se non fosse che utilizzando questa skin Windowmaker fa molto più rumore, per via degli effetti sonori dei capelli/serpenti caratteristici del costume. Di conseguenza per il giocatore diventa più difficile udire i passi dei nemici e al tempo stesso gli avversari possono individuarlo facilmente. Tra l'altro Widowmaker, per chi non lo sapesse, è una cecchina che ha bisogno di posizionarsi in punti di vantaggio per prendere di mira gli avversari, dunque il fatto sorpresa è molto importante.

Lo conferma anche al video pubblicato su Twitter da Kephrii, noto pro player e famoso per le sue prodezze proprio con Widowmaker, che trovate di seguito (alzate il volume al massimo):

"La nuova skin Medusa è talmente rumorosa che ti punisce se la usi. Non solo non puoi sentire i passi nemici, ma non ti puoi neppure nascondere. Il team avversario può sentire i serpenti/capelli del costume e individuare la tua posizione tramite ad essi."

Chiaramente si tratta di una svista da parte degli sviluppatori, con la speranza che venga corretto il tiro al più presto con una patch correttiva.