Pokémon, serie animata: gli ultimi episodi con Ash Ketchum vedranno il ritorno di Misty e Brock

Stando alle informazioni riportate da Famitsu, gli ultimi episodi della serie animata Pokémon con Ash Ketchum come protagonista vedranno il ritorno di Misty e Brock, storici compagni di eterno decenne di Biancavilla, assieme ad altri omaggi che faranno la gioia dei fan di vecchia data.

Per chi non lo sapesse, entrambi i personaggi sono apparsi fin dai primissimi episodi della serie e hanno accompagnato Ash e Pikachu nelle loro avventure per molti anni (reali, nella serie animata il tempo è praticamente fermo dal 1997). In realtà un cameo di Misty e Brock era stato già anticipato dal teaser trailer della stagione finale della serie animata Pokémon con Ash Ketchum, ma ora sono arrivati maggiori dettagli al riguardo.

Da Famitsu apprendiamo che il penultimo episodio, che andrà in onda in Giappone il 20 febbraio 2023, Ash si imbatterà dopo tanto tempo in Misty e i due si sfideranno per catturare un Clauncher selvatico.

Successivamente nell'ultimo episodio, previsto per il 27 febbraio, Ash e Pikachu si riuniranno sia con Misty che con Brock, in una storia dove quest'ultimo verrà rapito da un Hatterene selvatico.

Non è finita qui, perché è stato svelato che la sigla di apertura dell'ultimo episodio sarà un remake di quella originale del 1997, giusto per concludere in bellezza un'avventura durata oltre 25 anni.

Come sappiamo Ash Ketchum e Pikachu passeranno il testimone ai personaggi inediti Liko e Roy, che saranno protagonisti di nuove avventure nel mondo Pokémon, iniziando dalla regione di Galar dei giochi di nona generazione Pokémon Scarlatto e Violetto.