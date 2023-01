Wo Long: Fallen Dynasty, ecco quante tipologie di armi e armature ci saranno

Team Ninja ha svelato quante tipologie di armi e set armatura i giocatori potranno ottenere in Wo Long: Fallen Dynasty. Tramite un articolo pubblicato da IGN USA, il director Masakazu Hirayama ha dichiarato che che i giocatori potranno imbracciare ben 17 armi differenti, di cui 13 per il combattimento in mischia e il resto a lungo raggio. Ampia scelta anche per quanto riguarda le armature: ci saranno oltre 40 set tra cui scegliere.

Hirayama spiega che le armi di Wo Long: Fallen Dynasty sono basate sulle arti marziali cinesi. Dato il gran numero di tipologie a disposizione, il director consiglia i giocatori di passare da un'arma all'altra in base al nemico che stanno affrontando, ma spiega anche che il gioco è bilanciato in modo tale che potrete benissimo completarlo anche padroneggiando una sola arma.

"Abbiamo scelto le armi che meglio si adattano alle arti marziali cinesi", ha detto Hirayama. "Le movenze per ogni tipologia di arma sono basate sul motion capture realizzato con veri artisti marziali specializzati con queste armi. Dopodiché abbiamo modificato alcuni aspetti per renderle adatte a un action game".

"Se padroneggi le combo di un'arma e diventi pratico con il suo stile marziale, dovresti essere in grado di completare il gioco senza mai cambiare arma. Tuttavia, da un punto di vista di game design, consigliamo al giocare di cambiare arma a seconda del pattern di attacchi del nemico."

Le armi potranno essere potenziate presso il fabbro, in cambio di denaro e materiali. Hirayma ha svelato anche che sarà possibile trasferire bonus passivi da un armamento all'altro. Ciò dovrebbe garantire piena libertà al giocatore, che ad esempio potrebbe potenziare un'arma in linea con le sue peculiarità, oppure creare strumenti di morte versatili o che mirano a caratteristiche specifiche, come ad esempio causare danni ingenti o curare gli alleati.

Per quanto riguarda le armature, ognuna offrirà un bonus equipaggiando più pezzi del medesimo set, un po' come Nioh e in generale altri GDR. Tuttavia, sempre grazie al fabbro, sarà possibile accedere a una sorta di sistema transmog, con cui separare statistiche e abilità di un set dal proprio aspetto visivo.

In Wo Long: Fallen Dynasty sarà inoltre possibile trovare equipaggiamenti ispirati al periodo dei Tre Regni e inoltre alcuni boss lasceranno le proprie armi, che avranno un moveset che in parte imita quello utilizzato da loro in combattimento.

"I fan del periodo dei Tre Regni possono aspettarsi di trovare armi e armature iconiche dei loro signori della guerra preferiti.", ha aggiunto il development producer Masaaki Yamagiwa. "Ad esempio, potrete fare il reloplay di Guan Yu (un famoso generale cinese, ndr) usando la sua armatura mentre potenzi "Azure Dragon Crescent Glaive" per renderlo estremamente potente."

"Inoltre alcuni boss lasceranno le loro armi, che potrete equipaggiare dopo averli sconfitti. Le Arti Marziali (qui intese come le abilità speciali, ndr) di alcune di queste armi sono basate sugli attacchi di quei boss, che quindi potrete utilizzare in combattimento".

Wo Long: Fallen Dynasty sarà disponibile a partire dal 3 marzo 2023 per PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e One. Al lancio sarà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass. Di recente abbiamo rivisto in azione il gioco in un lungo video gameplay ambientato sul Monte Tianzhu.