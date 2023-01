Ubisoft+ potrebbe avere più livelli come PS Plus, anche GOG pensa a un abbonamento?

Come riportato da Insider Gaming, Ubisoft in futuro potrebbe cambiare la struttura del suo abbonamento Ubisoft+, suddividendolo tre livelli differenti dal prezzo e contenuti crescente. L'indizio arriva da un sondaggio realizzato dalla piattaforma GOG, che a sua volta sembrerebbe interessata all'idea di proporre un proprio servizio con sottoscrizione a pagamento.

Alla domanda "quali dei seguenti servizi sei abbonato?" Ubisoft+ viene citato in tre varianti differenti, ovvero:

Ubisoft Plus Gold

Ubisoft Plus Deluxe

Ubisoft Plus Premium

Ciò potrebbe aver svelato in anticipo l'intenzione di Ubisoft di modificare l'abbonamento a Ubisoft+, proponendo una struttura con più tier. Il servizio attualmente permette di accedere a un catalogo di oltre 100 giochi, espansioni e altri contenuti al prezzo di 14,99 euro al mese.

Volendo fare qualche ipotesi, il tier "Gold" potrebbe corrispondere all'attuale Ubisoft+, mentre quelli "Deluxe" e "Premium" potrebbero offrire tutti i giochi della compagnia francese al lancio e altri bonus esclusivi per un costo mensile superiore. Oppure il "Gold" potrebbe rivelarsi un'opzione più economica, magari sotto i 10 euro, e dare accesso a un catalogo più ristretto di titoli ma comunque appetibile, magari eguagliando l'offerta di Ubisoft+ Classic, attualmente incluso con PlayStation Plus Extra e Premium.

Chiaramente non possiamo escludere che i tier menzionati dal sondaggio siano semplicemente uno sbadato errore da parte di chi lo ha redatto, quindi per il momento prendete il tutto con le pinze.

Il sondaggio di GOG che cita Ubisoft+ Gold, Deluxe e Premium

Nel questionario viene chiesto ai giocatori a quali servizi sono abbonati, a quali vorrebbero sottoscriversi in futuro e, nel caso GOG ne crei uno, quali vantaggi vorrebbero offrisse. Le opzioni variano dal classico catalogo di giochi, in stile PlayStation Plus Extra, alla possibilità di giocare in streaming da vari device, come con xCloud del Game Pass di Microsoft. Nello specifico le risposte sono:

Non sono interessato

Bundle con giochi aggiunti al proprio account

Giocare in streaming da qualsiasi device

Spazio aggiuntivo per i dati di salvataggio

Accesso a un catalogo di giochi

Accesso al gioco online

Piccoli regali (fisici) ogni mese

Altro

Sia chiaro, non c'è nulla di concreto al momento, si tratta di un semplice sondaggio che tasta il terreno su vari aspetti, tanto che si parla anche di un programma fedeltà made in GOG, ma il sondaggio quantomeno dimostra un certo interesse da parte della piattaforma di CD Projekt verso il mercato sempre più crescente dei servizi in abbonamento.