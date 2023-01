Redfall: la co-op è ispirata a Diablo, Borderlands e Dungeons & Dragons

In un'intervista con GamesRadar+, lo studio director Harvey Smith e il co-creative director Ricardo Bare di Arkane Studios hanno parlato dei giochi multiplayer a cui si sono ispirati per creare la co-op di Redfall. Tra questi a quanto pare troviamo grandi classici come Dungeons & Dragons e Diablo, mentre citando produzioni più recenti troviamo Bonderlands.

Dalle parole di Bare e Smith, il minimo comun denominatore sono in linea generale tutti quei titoli cooperativi con cui si può giocare con un gruppo di amici per mesi, se non addirittura anni, senza mai stancarsi.

"Ricordo che quando lavoravo a Deus Ex, un gruppo di noi sviluppatori giocava assieme a Diablo, poi nel corso degli anni siamo passati a Diablo 2, poi a Borderlands e tutti quei giochi super divertenti da giocare in co-op, che quando non lavoriamo al nostro titolo ci piace giocare assieme come amici", ha detto Bare. "E ci siamo detti, "come possiamo unire il nostro burro di arachidi e cioccolato insieme (un modo di dire che indica un'accoppiata particolarmente riuscita, ndr)? Possiamo creare il tipo di giochi che ci piace e in qualche modo giocarci insieme?"

La risposta a quanto pare è stata Redfall, un gioco che per l'appunto ha una forte componente multiplayer cooperativa. Per lo studio director Harvey Smith, invece, l'ispirazione proviene dalle sessioni di Dungeons & Dragons.

"Vivo nella paura costante che le persone capiscano che siamo solo dei giocatori di D&D che pensano che i videogiochi potrebbero essere più interessanti e profondi", ha detto Smith. "D&D è il miglior gioco cooperativo di tutti i tempi, e penso che le persone rimarrebbero scioccate se sapessero quanto ci abbiamo giocato insieme come gruppo, da Origin Systems, passando a ION Storm fino ad Arkane. Al momento sono in tre diverse campagne di D&D e gioco ancora con Ricardo (Bare) il lunedì sera".

Refall, un artwork ufficiale

Bare e Smith nella stessa intervista hanno anche spiegato che Redfall non è un gioco cooperativo alla Left 4 Dead, ma piuttosto è più simile a Far Cry, dato che il titolo mette a disposizione un mondo open world e i giocatori sono liberi di scegliere se affrontare missioni principali o secondarie.

Redfall è atteso su Xbox Series X|S e PC nel corso del 2023. In attesa di indicazioni precise da parte di Arkane e Microsoft, il mese di uscita a quanto pare è stato svelato in anticipo grazie a una fuga di informazioni.