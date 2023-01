Switch 2: come e quando? - La Bustina di Lakitu

Prima di lasciare spazio al confronto, proprio riguardo alla natura dell'hardware, potrebbe essere interessante segnalare una cosa: continuità non significa, soprattutto per Nintendo, assenza di novità. Pensate a 3DS che, per non seguire pedissequamente il predecessore, introdusse il 3D stereoscopico senza occhiali. Lo stesso Switch avrebbe avuto senso di esistere anche senza Joy-Con "isolati", eppure Nintendo decise di inserire la modalità da tavolo, con relativo multiplayer prêt-à-porter. Insomma, anche nella continuità col predecessore, è lecito aspettarsi da Switch 2 "qualcosa" che possa renderlo unico: Nintendo ha sempre agito così, sperando che l'azzardo non sia esagerato o dissennato (in stile Wii U, insomma).

Benvenuti in questa puntata speciale de La Bustina di Lakitu. Una puntata che avrà come ospite un altro redattore di Multiplayer.it esperto in materia Nintendo: Marco Perri. Abbiamo ritenuto che un confronto potesse essere interessante, in quanto il tema trattato, cioè il successore di Nintendo Switch , è piuttosto nebuloso. Nessun lancio recente della storia Nintendo ha mai proposto così tante incognite, sia per le tempistiche di uscita che per la natura stessa del progetto. Il nostro dibattito è andato a parare più sul primo punto, che del resto è quello più razionalmente trattabile, mentre sul secondo siamo abbastanza d'accordo, com'è opinione diffusa, che sarà a tutti gli effetti una piattaforma in linea con l'ibrida che ha dominato gli ultimi anni del mercato console.

Dibattito su Switch 2

Switch 2 avrà una forma simile al predecessore?

Alessandro Bacchetta: Ciao Marco, benvenuto in questa puntata della Bustina di Lakitu. Parleremo di tutto ciò che riguarda - la chiameremo così - "Switch 2". Non so se sei d'accordo, ma per me è il salto generazionale più imprevedibile nella storia Nintendo: quello precedente è stato il più rischioso come potenziali conseguenze negative, ma la via da seguire era quasi obbligata. Stavolta le opzioni sono davvero molte.

Alessandro Perri: Ciao, grazie dell'ospitalità! Chiamiamola Switch 2, sì, anche perché sono convinto che per la prima volta (nemmeno troppo, visti i Game Boy) Nintendo giocherà in casa. Ma andiamo con ordine.

Alessandro: Be', vagliamo la prima opzione, per me ormai saltata e mai concretamente in piedi, ovvero il lancio della console a maggio 2023 insieme a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, con annuncio a gennaio/febbraio. Anche non considerando il recente leak, che mostrerebbe una versione di Switch OLED in bundle col prossimo Zelda, per me non è mai stata un'ipotesi troppo credibile. Così come credo sia tramontata anche l'opzione Switch Pro, ormai.

Marco: Esattamente. Il lancio nel quarto trimestre 2023, diciamocelo, era un po' strano. Comprensibile il volere associare un lancio di un'ipotetica versione più potente a marzo 2023, ma sarebbe comunque stato un lancio "monco", senza uno Zelda al lancio, visto che sarebbe arrivato due mesi dopo. In più, sarebbe stato un lancio prevedibilmente azzoppato da una lista di pubblicazioni assolutamente non banale, vedi Fire Emblem Engage, Octopath Traveler II e altro. A memoria, non è nel loro stile. E comunque, i nostri dibattiti sono stati chiusi dai leaker, visto che Nintendo ha ben altri programmi per "cavalcare" Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: secondo alcuni potrebbe accompagnare, a primavera 2023, l'uscita di Nintendo Switch 2

Alessandro: Personalmente, nonostante ormai sia saltata la piattaforma di transizione - o così sembra - sono comunque convinto che la piena retrocompatibilità sia necessaria, visto il successo di Switch. Allo stesso tempo, non credo che Nintendo possa permettersi appieno un "modello Sony", in cui non ci sono state (o quasi) esclusive per quasi due anni. Anzi, credo non sia proprio un'opzione a Kyoto, questa.

Marco: La mia opinione sulle piattaforme di transizione è sempre stata molto critica. È un modello posticcio, mal sfruttato, dettato unicamente dai reparti finanziari delle aziende. Non c'è stato un singolo esempio di prodotto esclusivo delle macchine più performanti, semplicemente dei tentativi semi-riusciti di aumentare un pochino di risoluzione e qualche fotogramma. Le piattaforme di mezzo servono ai produttori per fare soldi "facili" e far quadrare i bilanci, ma a conti fatti sono spesso uno specchietto per le allodole. Intendiamoci, non sono inutili, è evidente che portino migliorie, ma parliamo di poco, nella sostanza. Nintendo, con Switch, non ha mai avuto bisogno né di liquidità, né di riempitivi, men che meno di frammentare ulteriormente il panorama hardware. OLED, da questo punto di vista, è già una piccola anomalia ma che rientra nei "confini" di Kyoto: ha elementi in più, stimolanti specialmente per l'early adopter del 2017, ma non sufficienti per giustificare appieno il cambio. Sono convinto che Nintendo abbia accantonato un eventuale modello Pro l'anno scorso, dopo aver testimoniato la follia assoluta dei semiconduttori e al contempo aver macinato miliardi con due titoli in pandemia: Animal Crossing e Pokémon.

Alessandro: Visto che Switch è un'ibrida, personalmente mi attendevo più versioni, fedelmente a quanto fatto in passato con le piattaforme portatili. La penso come te, almeno nei piani credo che Pro sia stata - in precedenza - una possibilità concreta. Contemporaneamente, potrebbe ancora vedersi una nuova edizione di Switch, ma tra le due al ribasso, non certo Pro o di transizione verso Switch 2. Bene, posto che come detto all'inizio fare pronostici stavolta è difficilissimo, dacci la tua previsione.

Marco: Io sono ormai convinto, dall'annuncio delle piste aggiuntive di Mario Kart 8 Deluxe, che il supporto principe di Switch continui per tutto il 2023. Ci sono titoli già a gennaio, a febbraio, a maggio... e altri annunci arriveranno. Avendo "centrifugato" gli hardware in uno, è la prima volta che Nintendo può permettersi di giocare con la propria softeca e iniettare la libreria di Switch di titoli maggiori, come Zelda o Mario, e altri minori, vedi una IP di chiara matrice portatile come Advance Wars. La transizione di Nintendo è stata ormai completata da tempo, quindi mi sembra più che corretto monetizzare al massimo questo 2023 senza appesantire i consumatori di ulteriore confusione su altri modelli.

Dopodiché, a livello di calendario, ottobre 2023 sarebbe il tempo maturo per il nuovo hardware secondo quanto hanno fatto fino a oggi con Lite e OLED (entrambe uscite a ottobre, nel 2019 e 2021, ogni due anni) ma sono assolutamente convinto che Switch 2 non uscirà a ottobre 2023. Per due motivi: il primo è evitare qualsiasi scontro diretto con un'eventuale revisione Slim di PS5, il secondo è affrancarsi dall'oceano rosso e puntare su un periodo che ha già dato soddisfazioni: marzo. Il mese perfetto per chiudere il fiscale, per lanciarsi verso la primavera di cresime e comunioni, per sfruttare appieno la rinvigorita anima fissa e portatile col bel tempo in arrivo. E soprattutto, per potersi permettere un day one di assoluto prestigio.

Metroid Prime 4: uscirà al lancio di Switch 2?

Alessandro: Anche secondo me la prima data di uscita possibile per Switch 2 è marzo 2024. Detto questo, nutro comunque dei dubbi. Anche con la piena retrocompatibilità, e con questo non intendo delle cartucce, ma di trasportare tutto l'eShop su Switch 2 dal day one, resto convinto che Nintendo abbia bisogno di un lancio "stile Nintendo". Non dico di replicare il 2017, penso sia impossibile, ma almeno due o tre pesi massimi a ridosso della pubblicazione della console credo siano necessari. Sei d'accordo su questo?

Marco: Si, ma li avrà. Zelda, prima di Breath of the Wild, era un peso massimo, sì, ma permettimi di dire: non un system seller. Zelda è con BOTW che è diventato il titano insormontabile, capace di smuovere i mercati anche lato vendite. È paradossale il successo che ha avuto in Giappone, terra notoriamente fedele, ma non troppo a Link e soci. È evidente che TOTK rappresenti molto per Nintendo, secondo me più di ciò che rappresentò BOTW per Wii U: non è un canto del cigno, è una summa suprema. È una differenza forse apparentemente piccola, ma per me Nintendo con il prossimo Zelda sta avendo un approccio, per la prima volta, differente: sono consapevoli di avere tra le mani un prodotto capace di lanciare una tempesta mondiale e cementificare la loro supremazia in un genere occidentale come gli open world. Con BOTW non ci credevano nemmeno loro, ora invece non solo ci credono, ma sanno di poter eccellere. Tornando a noi, con TOTK alle spalle, Switch 2 dovrà avere software di peso non solo lato "blasone", ma proprio lato capacità di far acquistare macchine a chi Switch già la ha.

La situazione, rispetto a Wii U, è speculare: nel 2017 arrivò con un all-in devastante su un terreno arido, come purtroppo fu quello lasciato dall'ultima fissa di Iwata. Stavolta, invece, siamo all'opposto: a marzo 2024, Switch avrà raggiunto 130 milioni di pezzi e diamine, sono tanti! Io credo il 2024 sarà l'anno di Metroid Prime 4, di un nuovo Donkey Kong e del prossimo software di peso Monolith, che non sarà uno Xenoblade. Non mi pronuncio su Mario, perché hanno letteralmente distrutto le previsioni che avevo; me lo aspettavo questo ottobre, a cinque anni da Super Mario Odyssey, e invece niente. Un nuovo Mario 2D su Switch 2 al day one? Possibile, ma lo vedo più come un prodotto per il Q4. Comunque, titoli a parte, Nintendo ha la necessità assoluta di fare un lancio molto importante con la sua prossima console: hanno capito che partire in accelerazione sul momentum è fondamentale per il successo della macchina. Non possono permettersi un day one debole come Wii U, ma al contempo saranno bravi da lasciare a Switch un finale epico.