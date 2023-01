PlayStation Productions: oltre 10 progetti tra film e serie TV, ecco quelli noti

A quanto pare l'adattamento cinematografico di Gran Turismo è solo il primo di numerosi progetti per il piccolo e grande schermo di PlayStation Productions. La divisione di Sony ha infatti in cantiere più di 10 produzioni tra film e serie TV basate sulle sue IP, alcuni dei quali in realtà sono già noti da tempo.

Lo hanno svelato Sandford Panitch, presidente di Sony Pictures Motion Picture Group, e Asad Qizilbash, capo di PlayStation Produzions, dopo aver presentato il primo trailer ufficiale del film di Gran Turismo al CES 2023. Nello specifico è stato detto che la compagnia ha "più di dieci progetti in sviluppo e produzioni tra film e televisione".

Come accennato in apertura, molti di questi sono già noti, e includono la serie TV Amazon Prime di God of War e l'adattamento di Horizon Zero Dawn di Netflix. Altri invece sono stati svelati da portali affidabili come Deadline. Ecco i film e serie TV PlayStation attualmente in produzione:

The Last of Us - serie TV

Gran Turismo - film

God of War - serie TV

Horizon Zero Dawn - serie TV

Uncharted - da confermare, ma Sony ha parlato di una serie di film

Twisted Metal - serie TV

Days Gone - film

Ghost of Tsushima - film

Jak and Daxter - film

Gravity Rush - film

A quelli elencati qui sopra possiamo aggiungere anche il film di Death Stranding svelato a metà dicembre, ma in questo caso parliamo di una collaborazione da Hideo Kojima e Hammerstone Studios in cui PlayStation Productions non sembrerebbe coinvolta, almeno non direttamente.

Tra i progetti in cantiere il primo ad arrivare sarà la serie HBO di The Last of Us, attesa in Italia il 15 gennaio 2023, seguito dal film di Gran Turismo, previsto per l'11 agosto.