Gran Turismo, il film: primo teaser trailer presentato al CES 2023 di Sony

In occasione del CES 2023, Sony PlayStation ha tenuto una conferenza durante la quale ha parlato di vari progetti in arrivo, compreso il film di Gran Turismo fissato per l'11 agosto 2023. Durante l'evento è stato mostrato un teaser trailer del film, che potete vedere qui sotto.

Il film di Gran Turismo sarà disponibile solo nelle sale. Il trailer ci mostra qualche scena del film così come alcuni commenti degli attori, che potremo vedere nella pellicola.

La sinossi recita: "Basato su una storia vera, il film racconta del coronamento del sogno di un giocatore adolescente di Gran Turismo, che grazie alle sua abilità di gioco vince una serie di competizioni della Nissan per diventare un pilota professionista."

Cosa ne pensate di questo primo teaser del film di Gran Turismo?