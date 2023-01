Avatar: La Via dell'Acqua sta per superare gli 1,5 miliardi di dollari di incassi globali

Avatar: La Via dell'Acqua sta per diventare il film che ha prodotto più ricavi tra quelli lanciati nel 2022, superando gli 1,5 miliardi di dollari di incassi globali. Non faticherà molto a farlo, visto che gli ultimi dati parlano di 1.482,5 miliardi di dollari di ricavi fatti finora e la sua avventura nei cinema è ancora lunga.

Insomma, Top Gun: Maverick, che globalmente ha incassato 1.498 miliardi di dollari, può iniziare a rassegnarsi.

A livello internazionale, Avatar: La Via dell'Acqua ha incassato 1.025 miliardi di dollari a martedì 3 gennaio 2023, 28,3 milioni di dollari in più del giorno precedente, diventando il primo film del 2022 fuori dagli Stati Uniti e il secondo nell'era della pandemia. Inoltre ha raggiunto la nona posizione per incassi di tutti i tempi della classifica internazionale, superando in un colpo solo Fast & Furious 8 e Jurassic World.

A livello globale è invece in dodicesima posizione. Considerando che ha ancora molto spazio di manovra, come già sottolineato, è probabile che riesca a entrare nella top 10.

A martedì 3 gennaio, i mercati internazionali dove Avatar: La Via dell'Acqua ha incassato di più sono: Cina ($165,5M), Francia ($95M), Corea del Sud ($77,2M), Germania ($73,4M), Regno Unito ($59,5M), India ($51,4M), Messico ($39,1M), Australia ($37,9M), Italia ($33,8M) e Spagna ($30,5M).