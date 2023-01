Gran Turismo 7 VR per PS VR2 annunciato: sarà disponibile al lancio del visore

In occasione del CES 2023, Sony PlayStation ha tenuto una conferenza durante la quale ha parlato di vari progetti in arrivo, compreso PS VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale di Sony per PS5. Sul palco è salito Jim Ryan, Presidente e CEO di SIE. Sony ha svelato che al lancio del visore - fissato per il 22 febbraio 2023 - sarà possibile giocare anche a Gran Turismo 7 VR, una modalità gratuita per i possessori del gioco.

Jim Ryan ha mostrato unicamente un piccolo video dell'abitacolo di Gran Turismo 7, senza dare troppi dettagli su quanto possiamo aspettarci da questo gioco in termini di modalità e contenuti.

Ricordiamo che Gran Turismo Sport aveva ricevuto una versione VR per il primo visore PS VR, quindi non è una grande sorpresa che Sony voglia sostenere il proprio prossimo hardware con una versione VR di Gran Turismo 7.

Potete vedere la breve presentazione di Gran Turismo 7 per PS VR2 qui sopra. Inoltre, vi ricordiamo che è stato presentato il primo teaser trailer del film di Gran Turismo.