Project Leonardo per PS5: presentato il nuovo controller per l'accessibilità al CES di Sony

Al CES 2023, Sony ha presentato Project Leonardo, un nuovo controller per PS5 che permette a chi ha limitazioni fisiche di giocare ai propri videogiochi preferiti. Sarà possibile connettere più periferiche per avere accesso a più comandi e personalizzare il proprio approccio.

Tramite il PS Blog viene spiegato che Project Leonardo può essere utilizzato come controller indipendente o abbinato ad altri controller wireless Project Leonardo o DualSense. Fino a due controller Project Leonardo e un controller wireless DualSense possono essere utilizzati insieme come un unico controller virtuale, consentendo ai giocatori di mescolare e abbinare i dispositivi per adattarli alle loro particolari esigenze di gioco o per giocare in collaborazione con altri.

Sony scrive: "L'accessibilità è un tema importante per noi di PlayStation e vogliamo continuare ad alzare l'asticella per consentire a tutti i giocatori di provare il piacere del gioco. Sia che si tratti delle solide opzioni di accessibilità nei giochi di PlayStation Studios, come God of War Ragnarök di Sony Santa Monica o The Last of Us Part I di Naughty Dog, sia che si tratti dell'ampia gamma di funzionalità dell'interfaccia utente delle nostre console PS4 e PS5, ci sta a cuore ridurre le barriere al gioco per ogni giocatore."

"Oggi, al CES, abbiamo annunciato il prossimo passo nel nostro viaggio per rendere il gioco più accessibile: Project Leonardo per PlayStation 5. Sviluppato con il contributo di esperti di accessibilità, membri della comunità e sviluppatori di giochi, Project Leonardo è il nome in codice di un nuovo kit di controller altamente personalizzabile che funziona "out of the box" per aiutare molti giocatori con disabilità a giocare più facilmente, più comodamente e più a lungo."

"Grazie alle conversazioni con esperti di accessibilità e organizzazioni incredibili come AbleGamers, SpecialEffect e Stack Up, abbiamo progettato un controller altamente configurabile che funziona in tandem con molti accessori di accessibilità di terze parti e si integra con la console PS5 per aprire nuovi modi di giocare. È stato realizzato per affrontare le sfide comuni di molti giocatori con un controllo motorio limitato, tra cui la difficoltà di tenere in mano un controller per lunghi periodi, di premere con precisione piccoli gruppi di pulsanti o grilletti o di posizionare in modo ottimale i pollici e le dita su un controller standard."

"Project Leonardo per PS5 è una tela che permette ai giocatori di creare la propria esperienza di gioco. Include un robusto kit di componenti intercambiabili, tra cui una serie di cappucci per stick analogici e pulsanti di diverse forme e dimensioni."

"I giocatori possono utilizzare questi componenti per creare un'ampia gamma di layout di controllo. Inoltre, la distanza dello stick analogico dal pad di gioco può essere regolata in base alle preferenze del giocatore. Questi componenti consentono ai giocatori di trovare una configurazione adatta alla loro forza, alla gamma di movimenti e alle loro particolari esigenze fisiche."

"Sulla console PS5 i giocatori hanno a disposizione una serie di opzioni per personalizzare la loro esperienza di gioco con Project Leonardo. I pulsanti del controller possono essere programmati per qualsiasi funzione supportata e più pulsanti possono essere mappati per la stessa funzione. Inoltre, i giocatori possono mappare due funzioni (come "R2" + "L2") sullo stesso pulsante. I giocatori possono memorizzare le impostazioni dei pulsanti programmati come profili di controllo e passare facilmente da uno all'altro premendo il pulsante del profilo. È possibile memorizzare fino a tre profili di controllo e accedervi in qualsiasi momento dalla console PS5."