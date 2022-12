Death Stranding diventerà un film, è ufficiale: Kojima collabora con Hammerstone Studios

Dalle pagine di Deadline apprendiamo che Hideo Kojima e Hammerstone Studios di Alex Lebovici hanno unito le forze per realizzare una trasposizione cinematografica di Death Stranding.

Hammerstone Studios finanzierà in toto la pellicola, che sarà prodotta da Kojima e Lebovici con i loro rispettivi studi. Kojima Productions US e Allan Ungar saranno produttori esecutivi.

Al momento non ci sono dettagli su attori e trama del film, che potrebbe non essere un adattamento fedele del primo o del secondo gioco. Stando alle fonti di Deadline infatti dovrebbe introdurre "nuovi elementi e personaggi all'interno dell'universo di Death Stranding".

Stando alle parole di Lebovici, l'adattamento cinematografico di Death Stranding sarà differente da quelli ad alto budget visti per altri giochi, con un approccio più "intimo" e piena "libertà creativa e artistica".

Death Stranding, un artwork

"Non potrei essere più entusiasta di questa nuova partnership con Hammerstone Studios", ha dichiarato Hideo Kojima. "Questo è un momento cruciale per il franchise e non vedo davvero l'ora di collaborare con loro (Hammerstone Studios) per portare Death Stranding sul grande schermo".

"Siamo entusiasti e onorati di avere l'opportunità di collaborare con il brillante e iconico Hideo Kojima nel suo primo adattamento cinematografico", ha aggiunto Lebovici. "A differenza di altri adattamenti di videogiochi ad alto budget, questo sarà qualcosa di molto più intimo e radicato. Il nostro obiettivo è ridefinire cosa potrebbe essere l'adattamento di un videogioco quando hai libertà creativa e artistica. Questo film sarà un'autentica produzione di "Hideo Kojima".

Hammerstone Studios in precedenza ha finanziato altre pellicole in passato, tra cui Kung Fury, Barbarian, Zeroes to Ones, Bill & Ted Face the Music, Come Away e The Public.

Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli sul film di Death Stranding. In ogni caso sarà interessante vedere Hideo Kojima finalmente in azione una produzione per il grande schermo.

Nel frattempo pochi giorni fa è stato annunciato ufficialmente Death Stranding 2 con un trailer pubblicato ai The Game Awards 2022.