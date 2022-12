Pornhub: giocatori PS5 e PS4 sempre più attivi sul portale, giocatori Xbox in calo

Pornhub ha svelato i numeri fatti dal portale nel 2022, tra i quali spiccano quelli di accesso al portale da console. A quanto pare i giocatori di PS4 e PS5 sono sempre più attivi, mentre quelli di Xbox sono in calo. Evidentemente l'Xbox Game Pass li impegna troppo.

Più precisamente, le console PlayStation hanno prodotto il 73,1% di accessi da console, segnando un +20,6% rispetto all'anno precedente. Xbox invece ha solo il 25,5% degli accessi, con un -30,6% rispetto al 2021.

L'uso di console per accedere a Pornhub

Le console di Nintendo sono sempre meno usate, in virtù del fatto che Nintendo Switch non ha un browser per accedere a internet e gli accessi arrivano ancora da Wii U e 3DS, due console con cui in effetti non si può fare molto altro (Wii U in particolare). Pensate che Nintendo ha solo lo 0,8% di accessi complessivi (Wii U -18%, Nintendo 3DS -14%), come PS Vita (-62%).

Purtroppo Pornhub non fornisce dati più precisi degli accessi da console, perché sarebbe interessante sapere se ci sono picchi negativi o positivi in concomitanza delle uscite di esclusive per la propria macchina o per quelle degli altri.