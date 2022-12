Bluepoint Games ha suggerito l'arrivo di un nuovo gioco nel 2023, con un biglietto di auguri

Bluepoint Games potrebbe annunciare il suo nuovo gioco nel 2023. Almeno questo è quanto suggerisce il suo biglietto di auguri di Natale pubblicato sul PlayStation Blog in occasione degli auguri fatti dagli studi amici di PlayStation (first party e non).

Come potete vedere, il biglietto mostra quattro pacchi, tre dei quali aperti e uno ancora chiuso. I tre pacchi aperti fanno riferimento a giochi cui lo studio ha lavorato o collaborato. Ovviamente a destare maggiore curiosità è il pacco chiuso: cosa conterrà?

Il biglietto di auguri di Bluepoint Games

Dal disegno è ovviamente impossibile trarre indicazioni sul gioco cui sta lavorando Bluepoint Games. Molti parlano di un remake di Bloodborne, che sarebbe la naturale evoluzione del gioco precedente dello studio, il remake di Demon's Souls, ma niente può essere dato per scontato. Del resto c'è chi vorrebbe vedere la talentuosa software house lavorare a una nuova IP tutta sua, il che non sarebbe affatto male.

L'unica certezza è che sarà un'esclusiva PS5, visto che Bluepoint Games è uno dei PlayStation Studios.

Naturalmente è giusto dire che di confermato non c'è niente e che siamo di fronte a delle speculazioni pure. Quindi conviene non dare niente per scontato.