Call of Duty: Modern Warfare 2, il multiplayer è gratis questo fine settimana

A partire da oggi per un periodo limitato di tempo potrete giocare gratuitamente al multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2, per la precisione fino alle 19:00 del 19 dicembre 2022 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Un'ottima occasione per provare mappe e modalità dell'ultima iterazione dello sparatutto di Activision Blizzard.

Con il lancio della Stagione 1, gli sviluppatori di Infinity Ward invitano i giocatori a provare una versione limitata del multiplayer e delle sue mappe Farm 18, El Asile e Shipment. Ovviamente sarà possibile giocare nelle modalità più conosciute, come Team Deathmatch, Hardpoint, Domination e le loro varianti con visuale in terza persona.

Potrete accedere alla versione di prova gratuita del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2 tramite i seguenti link:

Grazie a questo periodo di prova dunque potrete capire se Call of Duty: Modern Warfare 2 fa al caso vostro o meno per un eventuale acquisto natalizio o anche semplicemente approfittarne per qualche serata di divertimento con gli amici.

Se volete saperne di più sullo sparatutto di Infinity Ward date uno sguardo alla nostra recensione di Call of Duty: Modern Warfare 2.