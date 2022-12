Nintendo Switch eShop: al via le Offerte di Natale, ecco alcuni degli sconti più interessanti

Oggi sono iniziate le Offerte di Natale dell'eShop, con oltre 1.500 giochi per Nintendo Switch in sconto. Le promozioni saranno valide fino al 29 dicembre 2022 e sono incentrate perlopiù sui giochi prodotti dalle terze parti, come ad esempio Mario + Rabbids: Sparks of Hope e LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.

Considerando la mole di offerte proposte dall'eShop non possiamo elencarle tutte sulle nostre pagine. In compenso di seguito abbiamo realizzato una lista con alcune di quelle più succulenti.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope a 44,99 euro (sconto del 25%)

Cuphead a 13,99 euro (sconto del 30%)

The Sinking City a 9,99 euro (sconto dell'80%)

Portal: Collezione da compagnia a 12,72 euro (sconto del 33%)

This War of Mine: Complete Edition a 1,99 euro (sconto del 95%)

Spelunky 2 a 9,99 euro (sconto del 50%)

Among Us a 3,00 euro (sconto del 30%)

LEGO Harry Potter Collection a 15,99 (sconto del 60%)

Harvestella a 47,99 euro (sconto del 20%)

Sonic Origins a 19,99 euro (sconto del 50%)

Dragon Ball FighterZ a 9,59 euro (sconto dell'84%)

Dragon Ball Xenoverse 2 a 9,59 euro (sconto dell'84%)

Ni No Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea a 9,59 euro (sconto dell'84%)

Moonlighter a 3,74 euro (sconto dell'85%)

Sonic Frontiers a 41,99 euro (sconto del 30%)

Amnesia Collection a 4,19 euro (sconto dell'85%)

Deponia Collection a 3,99 euro (sconto del 90%)

Hades a 12,49 euro (sconto del 50%)

It Takes Two a 29,99 euro (sconto del 25%)

FIFA 23 - Legacy Edition a 23,99 euro (sconto del 40%)

Just Dance 2023 Edition a 40,19 euro (sconto del 33%)

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker a 29,99 euro (sconto del 55%)

Bugsnax a 8,79 euro (sconto del 60%)

Temtem a 35,99 euro (sconto del 20%)

Potrete visualizzare l'elenco completo delle offerte di Natale a questo indirizzo o direttamente dall'eShop di Switch.

Che ne pensate delle promozioni lanciate da Nintendo per le feste natalizie? C'è qualche gioco che vi stuzzica particolarmente? Fatecelo sapere nei commenti.