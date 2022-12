Dead Space Remake è entrato in fase gold, il lancio non subirà ritardi

Gli sviluppatori di EA Motive hanno annunciato che il remake di Dead Space è entrato ufficialmente in fase gold. Il rifacimento delle avventura horror con protagonista Isaac Clarke dunque arriverà nei negozi senza ritardi sulla tabella di marcia, con la data di uscita che vi ricordiamo che è fissata al 27 gennaio 2023 per PS5, Xbox Series X|S e PC.

L'annuncio è arrivato con un post su Twitter, con allegato un video e un messaggio in cui gli sviluppatori ringraziano i fan per il loro supporto.

Per chi non lo sapesse, con "fase gold" si intende che lo sviluppo principale è stato completato e che la copia "gold master" è pronta per essere inviata ai proprietari delle varie piattaforme per tutti i controlli e le certificazioni del caso. Segue poi la stampa delle copie retail e la distribuzione nei negozi di tutto il mondo.

Il remake di Dead Space è un rifacimento del primo gioco della serie di Visceral Games, ricostruito da zero dal team di EA Motive. Possiamo aspettarci dunque un comparto grafico creato dalle fondamenta e in linea con gli standard attuali, così come audio e controlli. Ci saranno anche delle piccole differenze rispetto all'originale, ad esempio il protagonista parlerà di più, ma non troppo.

"In Dead Space, Isaac Clarke è un ordinario ingegnere in missione per riparare una vasta e tentacolare astronave, la USG Ishimura, con l'obiettivo di scoprire che cosa sia andato terribilmente storto", recita la descrizione ufficiale del gioco. "L'equipaggio della nave è stato massacrato e infettato da un flagello alieno...e l'amata compagna di Isaac, Nicole, è dispersa da qualche parte a bordo. Ora Isaac è solo con solo i suoi strumenti e le sue abilità ingegneristiche mentre tenta di scoprire il mistero da incubo su ciò che è successo a bordo dell'Ishimura. Intrappolato con creature ostili chiamate "necromorfi", Isaac affronta una battaglia per la sopravvivenza, non solo contro i crescenti orrori della nave, ma anche contro la sua stessa sanità mentale in declino."