Xbox Store: al via le offerte natalizie con oltre 1.000 giochi Xbox e PC in sconto

Xbox Store oggi ha dato il via al Countdown Sale 2022, con oltre un migliaio di giochi e DLC per Xbox Series X|S, One e PC in sconto fino alla fine dell'anno. Tra le promozioni troviamo anche Call of Duty: Modern Warfare 2, FIFA 23 ed Elden Ring.

Le offerte di Natale e fine anno si aggiungono ai Deals With Gold e Spotlight Sale di questa settimana. In totale ci sono 945 giochi/DLC per console e 464 per PC. Insomma, le promozioni sono davvero tantissime e dovrebbero riuscire ad accontentare i gusti di un po' tutti. Saranno disponibili fino 2 gennaio 2023.

A questo indirizzo trovate tutte le offerte del Countdown Sale 2022, mentre di seguito una nostra selezione di alcune delle promozioni più interessanti:

Elden Ring a 48,99 euro

Need for Speed Unbound a 47,99 euro

Call of Duty: Modern Warfare 2 a 67,99 euro

Call of Duty: Modern Warfare 2 Edizione Cassaforte a 87,99 euro

FIFA 23 a 39,99 euro

Cyberpunk 2077 a 34,99 euro

NBA 2K23 a 35,99 euro

F1 22 a 31,99 euro

Rainbow Six Siege Deluxe Edition a 9,89 euro

Resident Evil Village a 19,99 euro

Resident Evil Raccoon City Edition (RE 2 & 3) a 14,99 euro

Resident Evil 2 a 9,99 euro

Resident Evil 3 a 9,99 euro

Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition a 8,99 euro

Far Cry 6 Deluxe Edition a 29,69 euro

Mass Effect Legendary Edition a 17,49 euro

Devil May Cry 5 + Vergil a 9,89

It Takes Two a 15,99 euro

Red Dead Redemption 2 a 19,79 euro

Cuphead a 13,99 euro

Tiny Tina's Wonderlands a 34,99 euro

Sekiro Shadows Die Twice a 34,99 euro

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition a 29,99 euro

Dying Light 2: Stay Human a 34,99 euro

Assassin's Creed Valhalla a 23,09 euro

Che ne pensate, tra le numerose offerte disponibili con Coundown Sale 2022 ce n'è qualcuna che vi interessa particolarmente o che consigliereste ad altri giocatori? Fatecelo sapere nei commenti.