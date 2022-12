Xbox Store: centinaia di giochi Series X|S e One in sconto con le nuove offerte

Nuova settimana, nuove offerte per l'Xbox Store di Microsoft tramite gli sconti dei Deals With Gold e Spotlight Sale. Le promozioni di questa settimana includono oltre 100 giochi e DLC per Xbox Series X|S e Xbox One e la maggior parte saranno valide fino al 19 dicembre 2022.

Tra le nuove offerte dell'Xbox Store segnaliamo Assassin's Creed Odyssey, Valhalla - Deluxe Edition e la The Ezio Collection, scontate dal 67% e 75% sul prezzo standard. Troviamo anche le tre remaster di Crysis con il 40% di sconto.

Ecco una selezione delle offerte attive al momento su Xbox Store, mentre a questo indirizzo trovate l'elenco completo dal blog di Xbox.

Assassin's Creed Valhalla

C'è da dire che molti dei titoli più interessanti in sconto sono inclusi anche nel catalogo di Xbox Game Pass quindi potrebbe valer la pena considerare l'idea di abbonarsi per giocarli, accendendo contemporaneamente agli altri oltre 400 titoli inclusi nel servizio.

A proposito, pochi giorni fa Microsoft ha pubblicato un trailer che presente le tante novità in arrivo su Xbox Game Pass nel 2023.