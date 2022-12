Bayonetta: il team ha parlato di fare 9 giochi, secondo il VP di PlatinumGames Hideki Kamiya

Bayonetta è arrivato al proprio terzo capitolo principale e a breve termine sarà pubblicato anche uno spin-off. La saga vedrà mai un finale? Secondo il VP di PlatinumGames Hideki Kamiya, no, la saga potrebbe anche andare avanti all'infinito se fosse per lui. Di certo, il team ha parlato di fare 9.

In un'intervista rilasciata a IGN Japan, Kamiya stava spiegando che secondo lui i creatori debbano "avere le proprie convinzioni" e realizzare i giochi che desiderano invece di quello che vuole la maggioranza dei giocatori, quando ha usato Bayonetta come esempio.

"Prendendo come esempio l'IP di Bayonetta, sebbene io ho in mente una struttura all'interno della quale la storia andrà avanti nel futuro, i giocatori sono in grado di giudicare solo la storia che hanno al momento", ha detto.

Bayonetta 3

"Dicono cose come che la serie finirà perché i creatori non la amano più. Voglio che la gente sappia che ovviamente non è così. Amo Bayonetta più di chiunque altro. Come potrei non amare Cereza e tutti gli altri personaggi che ho curato per tutto questo tempo?".

Alla domanda se questo significava che voleva fare altri giochi di Bayonetta in futuro, Kamiya ha risposto: "Personalmente non riesco a concepire che la serie di Bayonetta finisca mai. Voglio realizzare Bayonetta 4 e Bayonetta 5 e intendo proporli all'azienda. Spesso parliamo internamente di come potremmo realizzarne nove. Voglio che le persone che amano la serie di Bayonetta mi credano quando dico che non farò nulla che possa tradire il giocatore".

Diteci, nove Bayonetta possono bastare?

