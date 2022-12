Bayonetta Origins è nascosto all'interno di Bayonetta 3 ma nessuno se n'è accorto

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è stato annunciato solo la notte scorsa ma in verità era già nascosto all'interno di Bayonetta 3 fin dall'inizio, solo che sembra non se ne sia ancora accorto nessuno.

La rivelazione arriva da Chad Concelmo di Nintendo of America, il quale non scende nei dettagli sulla consistenza di questo riferimento, probabilmente per non incappare in spoiler fastidiosi, ma fa capire come Bayonetta 3 contenga, fin dall'uscita, un easter egg che svela l'esistenza del nuovo gioco.



Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è stata una delle sorprese dei The Game Awards 2022, dove è stato annunciato con un trailer di presentazione, ma evidentemente PlatinumGames aveva pensato a inserire un riferimento che consentisse ad alcuni giocatori appassionati di scoprirlo in anticipo.

Senza entrare dunque nei dettagli, sembra che all'interno di Bayonetta 3 sia presente un teaser giocabile di Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, che può essere sbloccato "raccogliendo alcuni oggetti collezionabili". Non sappiamo come la questione funzioni, visto che il messaggio si riferisce semplicemente a "certi oggetti", ma questi dovrebbero sbloccare un teaser giocabile del nuovo titolo appena annunciato.

Sembra che praticamente nessuno sia però riuscito a trovare questo segreto all'interno di Bayonetta 3, o almeno la questione non ha avuto grande risonanza, visto che Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è giunto praticamente come una sorpresa totale per la maggior parte dell'utenza e della stampa.