Street Fighter 6: un trailer sui costumi alternativi per i preordini

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer, al momento visibile attraverso il tweet riportato qui sotto, da parte dell'account ufficiale della serie, sui costumi alternativi legati ai preordini di Street Fighter 6.

I dettagli sulle varie edizioni di Street Fighter 6 sono comparsi nelle ore precedenti ai The Game Awards 2022, quando dal PlayStation Store è trapelata anche la data d'uscita, poi confermata durante l'evento di Geoff Keighley, e un esempio dei costumi alternativi è visibile qui sotto.



Si tratta di abiti diversi, che differiscono in particolare per le colorazioni ma anche per diversi aspetti del design. Come abbiamo visto, le edizioni Standard, Deluxe e Ultimate differiscono per alcune caratteristiche e contenuti, tra i quali queste differenti colorazioni applicabili ai combattenti.

Tuttavia, chi effettua il preorder riceve l'Outfit 1 Color 10 per sei personaggi del roster di Street Fighter 6, a prescindere dalla versione, per Chun-Li, Dee Jay, Jamie, Juri, Ken e Manon. Vediamo dunque una Chen-Li in versione rossa, Jamie in blu e nero, con capelli che diventano biondi, Dee Jay in rosa, nero e grigio, Manon con vestito rosso e nero e capelli rosa, mentre Juri ha un abito blu, bianco e oro e Ken resta in rosso.

Ricordiamo che Street Fighter 6 è in arrivo il 2 giugno 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, questa volta su tutte e tre le piattaforme nello stesso momento e con cross-play disponibile.