Street Fighter 6: contenuti e bonus preorder di Standard e Ultimate Edition svelati da un leak

Insider Gaming ha svelato in anticipo i dettagli sui bonus di prenotazione e i contenuti della Standard, Deluxe e Ultimate Edition di Street Fighter 6, che abbiamo riportato di seguito:

Prenotando una qualsiasi delle tre versioni digitali di Street Fighter 6 prima dell'uscita i giocatori riceveranno come bonus la "Colorazione 10 per l'Outfit 1" di Chun-Li, Jamie, Manon, Deejay, Juli e Ken e una serie di titoli speciali e sticker per i 18 lottatori inclusi al lancio.

La Standard Edition come prevedibile non include nessun bonus di sorta. Invece, acquistando la Deluxe Edition riceverete anche il Character Pass dell'Anno 1 di Street Fighter 6, che include 4 personaggi aggiuntivi, le loro colorazioni 3 - 10 per l'Outfit 1 e 4.200 drive ticket.

Infine la Ultimate Edition di Street Fighter 6 include l'Ultimate Pass dell'Anno 1 con:

4 Personaggi aggiuntivi

Colorazioni per i 4 personaggi aggiuntivi: Outfit 1, colori 3 - 10

Costumi per i 4 personaggi aggiuntivi: Outfit 2 (inclusi colori 1 - 10)

Costumi per i 4 personaggi aggiuntivi: Outift 3 (inclusi colori 1 - 10)

2 Stage aggiuntivi

7.700 drive tickets

Insider Gaming non ha svelato ulteriori dettagli, in particolare il prezzo delle varie edizioni digitali del picchiaduro di Capcom. A questo punto non ci resta che attendere un annuncio ufficiale per saperne di più.

Street Fighter 6 è attualmente in sviluppo per PS5, PS4, Xbox Series X|S, One e PC. La data di uscita a quanto pare è stata svelata in anticipo dal PlayStation Store. Nei giorni scorsi sono state annunciate anche le date della seconda closed beta, che si svolgerà nella seconda metà di dicembre 2022 con abilitato il cross-platform play.