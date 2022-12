Hideo Kojima, è di Lea Seydoux il volto dell'ultimo teaser di Death Stranding 2?

Appartiene con ogni probabilità a Lea Seydoux il volto mostrato da Hideo Kojima nel suo ultimo teaser, che molti sono convinti sia legato all'imminente reveal di Death Stranding 2. Sovrapponendo una foto dell'attrice a quella del post del game designer giapponese, in effetti, le corrispondenze appaiono in maniera chiara.

Dopo Elle Fanning e Shioli Kutsuna, sembra dunque che il nuovo episodio della serie con Norman Reedus vedrà il ritorno del personaggio di Fragile, interpretato appunto dalla Seydoux nel capitolo originale, per la gioia dei suoi tanti fan.

La presenza dell'attrice francese, peraltro, fornisce un'ultima conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, che il progetto che Kojima presenterà probabilmente stanotte ai The Game Awards è appunto Death Stranding 2 e non qualcosa di diverso.

Troppi indizi puntano ormai in quella direzione e dubitiamo ci possano essere dei colpi di scena. Non resta dunque che aspettare qualche ora e scopriremo come stanno davvero le cose. Vi ricordiamo che potrete seguire i TGA 2022 in diretta insieme a noi.