Offerte Amazon: Pokémon Scarlatto e Violetto in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte di Amazon di oggi ci propongono uno sconto per Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Entrambi i giochi sono al 17% di sconto, ovvero a -10.01€. Potete trovare Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto a questi link, oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per entrambi i giochi è 59.99€. Il prezzo attuale è il più basso mai proposto dall'uscita a oggi su Amazon. I giochi sono venduti e spediti da Amazon. La restituzione è possibile fino al 31 gennaio 2023, per un periodo esteso.

Pokémon Scarlatto e Violetto sono la più recente generazione della saga di Game Freak. I due giochi propongono un grande mondo aperto, nel quale è possibile esplorare liberamente per catturare tutte le creature e per affrontare le palestre e completare varie missioni.

Un picnic di Pokémon Scarlatto e Violetto

