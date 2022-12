One Punch Man: il cosplay di Fubuki realizzato da mimisemaan è impeccabile

One Punch Man è una serie anime e manga di grande successo, grazie allo strampalato e invincibile protagonista Saitama e le situazioni comiche che si vengono a creare quando entra in azione. In attesa di scoprire quando la Stagione 3 dell'anime andrà in onda, mimisemaan ci propone un cosplay di Fubuki davvero ben realizzato.

Fubuki è un eroe di classe B con poteri da esper, conosciuta anche con il soprannome di "Blizzard of Hell". Può usare i suoi poteri per scatenare dei potenti tornado, così come per volare o creare delle barriere psichiche per proteggere sé stessa e gli alleati, ovviamente non Saitama dato che non è ha affatto bisogno.

Il cosplay realizzato da mimisemaan come possiamo vedere negli scatti qui sotto è sicuramente ben realizzato e fedele al personaggio originale, sia per quanto riguarda il costume e l'acconciatura. C'è da dire in ogni caso che non si tratta di un cosplay particolarmente elaborato, dato che Fubuki indossa fondamentalmente un lungo abito verde scuro e una collana di perle bianche che, supponiamo, non siano particolarmente difficili da replicare.

